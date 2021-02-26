(السيادي): القوانين المعنية بمتهمي المحكمة الجنائية تمت إجازتها

الخرطوم : السوداني

دعت عضو مجلس السيادة عائشة موسى إلى إصلاح المؤسسات القضائية والعدلية وإعادة اعتدال ما أفسده النظام السابق في أجهزتها.

وقالت في ورشة عمل المحكمة الجنائية التي أقامتها هيئة محامي دارفور بالاشتراك مع معهد الديمقراطية في السودان وصحيفة الديمقراطي بفندق السلام روتانا، امس، إن الموقف بخصوص مسألة محكمة الجنائية الدولية من المتهمين هو الموقف الذي ستتخذه المؤسسات العدلية.

وأكدت عائشة أن القوانين المعنية في هذا الخصوص قد تمت اجازتها من قبل مجلسي السيادة والوزراء وينتظر الإعلان عنها، مشددة على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وذلك حتى يتم إيجاد بلسم شاف لأسر الضحايا، مشيرة إلى أنها تقف إلى جانب محاكمة المتهمين وذلك لتحقيق العدالة انطلاقاً من مبدأ أنه لا سلام بلا ع دالة.