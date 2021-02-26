(الحرية والتغيير): اختراق وشيك في الملفات التفاوضية العالقة مع الحلو

الخرطوم: هبة علي

أكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير منذر أبو المعالي استمرار مساعيهم لإلحاق حركتي عبدالعزيز الحلو وعبد الواحد نور بركب السلام، مشدداً على أن السلام لن يكون شاملاً الا بدخول كل حاملي السلاح .

وكشف المعالي في تصريحاته لـ(السوداني) إلى حدوث اختراق من جانب حركة الحلو عبر الوفود الشعبية التي تتلاقى مع حركته، لافتاً إلى أن هنالك وفد نسائي كان بكاودا قبل فترة قصيرة .

وقال المعالي إن طريق السلام الحقيقي بالتداخل الشعبي وبعلاقات منظمات المجتمع المدني والكيانات الموجودة مع حركات الكفاح المسلح وليس فقط عبر مفاوضات السلطات العليا واضاف: صحيح لا يوجد اختراق بالقضايا الأساسية العالقة كقضية فصل الدين عن الدولة ولكن اعتقد أن الاختراق سيحدث بعد وقت قصير .