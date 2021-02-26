سيارتا إسعاف مزودتان بأجهزة منقذة للحياة لمستشفى سوبا

الخرطوم : السوداني

وقعت السفارة اليابانية ومنظمة صحة المرأة السودانية بالخرطوم عقدا لتقديم منحة تفوق قيمتها 810 ألاف دولار أمريكي لتوفير سيارتي إسعاف جديدتين لخدمة مرضى الطوارئ في مستشفى سوبا .

ووقع عن الجانب الياباني السفير تاكاشي هاتوري وعن الجانب السوداني مديرة منظمة صحة المرأة السودانية هند محمود يوسف.

وقالت مدير المنظمة هبة محمود إن عربتي الإسعاف الممنوحتين من اليابان ستكونان الأولتين من نوعهما في السودان بتجهيزهما بالمعدات المنقذة للحياة لبدء تقديم العديد من الخدمات الطبية أثناء تحركهما قبل الوصول للمستشفى .

وتعتبر المنحة ضمن المشاريع المقدمة للأمن البشري الأهلي، والتي تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول للخدمات الصحية ونوعيتها للمحتاجين، لا سيما مرضى الطوارئ في منطقة سوبا.

من جانبه قال السفير الياباني في تصريح صحفي إن بلاده من أكثر الدول تقديما للمساعدة الصحية للسودان، مؤكداً أن المشروع يعتبر التزاما بتحسين قطاع الصحة بالسودان، ويسهم في توفير رعاية صحية أكثر كفاءة للسودانيين .