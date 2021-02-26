(120) مليار خسائر الاضطرابات الأمنية بشمال كردفان

الخرطوم : السوداني

بارا : ابتهاج متوكل

كشفت لجنة تقصي الحقائق في الاحداث التي شهدتها عدد من مدن ولاية شمال كردفان مؤخراً، عن حجم الأضرار الفادحة الناجمة عن الاعمال التخريبية التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، حيث اعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق بولاية شمال كردفان صالح حسين، أن حجم الخسائر التي حدثت مؤخرا بالولاية يقارب ١٢٠ مليار جنيه.

من جانب آخر كشف والي الولاية خالد مصطفى عن وجود ملفات فساد اقتصادي وسياسي وإداري وأمني بجانب فساد فردي وامتلاك العديد من قطع الأرض .

وقال الوالي في تصريح صحفي عقب افتتاح محجر عشي ببارا امس ” إن حجم الفساد الاقتصادي كبير خاصة في مجال الأراضي، وتابع (وجدنا في الخدمة المدنية بها تمكين)، مبينا أن لجنة إزالة التمكين تعمل حاليا في ملفات الفساد بالخدمة المدنية .

وفي رده حول اتهامه بالفساد الذي طال شخصه قال الوالي :” نعم سمعت بهذا الأمر ولكن البينة على من ادعى واليمن على من انكر” وأردف قائلا ” انا جاهز ويجب أن لا يكون حديثاً للشو والصحافة واغتيال الشخصية وتصفية الحسابات”.

وزاد : من لديه دليل عليه التوجه للنيابة.

وكشف الوالي عن القبض على 25 من كوادر حزب المؤتمر الوطني النشطة، مشيراً الى أن القائمة تضم 60 من الكوادر النشطة واشار إلى أن بعضهم اخفى نفسه.

وأردف “هنالك آخرون تم القبض عليهم من بينهم طلبة ومعتادو اجرام وتمت محاكمتهم بكتابة تعهدات وغرامات ومنهم من تم سجنه”، وقال إن الاحداث للاسف بدأت مطلبية ولكن “انحرفت عن مسارها”، ثم وجد اصحاب الغرض والمرض ومعتادو الاجرام ضالتهم في الحريق والخراب، مؤكدا أن هنالك امرا (مدبرا) نفذته جهة عبر الطلاب .