النيابة: الحكومة ملتزمة بمحاكمة المتهمين في جرائم دارفور

الخرطوم : السوداني

أكد النائب العام تاج السر الحبر التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ مواثيق السلام التي أقرت محاكمة المتهمين في جرائم دارفور.

وقال في ورشة عمل المحكمة الجنائية التي أقامتها هيئة محامي دارفور بالتعاون مع صحيفة الديمقراطي ومعهد الديمقراطية في السودان بفندق السلام روتانا امس، إن هذه المسألة مرتبطة بجزئية مهمة متعلقة بالإلتزام بمواثيق السلام.

وأشار إلى أن هذه المواثيق نصت على محاكمة المتهمين، قائلاً إن اتفاقية التفاهم الموقعة في هذا الخصوص مؤخرا، تعد خطوة إيجابية، مشيراً إلى أنه لم تبلور بعد رؤية تامة بخصوص وضع محاكمة المتهمين.