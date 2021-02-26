الموافقة لشركة بلوبيرج الأمريكية بالاستثمار في الثروة السمكية

الخرطوم : السوداني

أعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم، الموافقة مبدئياً على طلب شركة بلوبيرج الأمريكية الاستثمار في مجال المنتجات البحرية والثورة السمكية .

وكشف الوزير عن جملة اشتراطات من بينها استيعاب الشركة لـ75% من العمالة السودانية بالمشروع.

وقال الوزير لدى لقائه بوفد الشركة بالخرطوم امس إن قانون الاستثمار الجديد يضم ميزات تفضيلية كبيرة تشجع الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تحقق قيمة اضافية للاقتصاد السوداني ذات مقدرات مالية كبيرة.

من جانبه قال ممثل الشركة، سامي علي، إن الشركة رصدت مبلغ (20) مليون دولار للمشروع في عدة مراحل.