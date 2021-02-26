حمدوك: نعالج التحديات الاقتصادية برؤية متكاملة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

قال رئيس الحكومة د. الله حمدوك إن حكومة الفترة الانتقالية تعكف على معالجة الكثير من التحديات الاقتصادية التي ورثتها من النظام السابق عبر رؤية متكاملة وأولويات واضحة .

وأشاد خلال مخاطبته اليوم اللقاء التفاكري مع قيادات اتحاد أصحاب العمل ورجال وسيدات الأعمال، بالخرطوم امس، بمبادرة اتحاد اصحاب العمل والمتمثلة في دعم القطاع الخاص للفترة الانتقالية، مبينا انها تعبر عن روح ومضمون ثورة ديسمبر المجيدة ووفاء للشهداء الذين قدموا أغلى ما لديهم من أجل نهضة السودان، لافتا إلى أن الدمار الذي خلفه النظام السابق على الصعيد الاقتصادي تمثل في ضعف المؤسسات والقوانين التي تحكم عملها وتجيرها لخدمة النظام ودولة الحزب الواحد وضعف الخدمة المدنية وانتشار الفساد بسبب المحسوبية وانهيار البنية التحتية والقطاعات المنتجة والمديونية الهائلة التي بلغت (72) مليار دولار وانتهاج سياسات اقتصادية كلية متناقضة غير سوية أدت إلى تشوهات واختلالات هيكلية اقتصادية مزمنة إلى جانب الحروب الاهلية وما تبعها من نزاعات قبلية وهشاشة أمنية بمعظم انحاء البلاد.

وأشار حمدوك أنه ورغم كل تلك التعقيدات التي ورثتها حكومة الفترة الانتقالية إلا أنها عكفت على معالجة تلك التحديات برؤية متكاملة وأولويات تمثلت في توقيع اتفاقية سلام جوبا مع مكونات الجبهة الثورية وأطراف السلام الاخرى ومبادرة الحوار مع القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور ونجاح جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والإصلاح المؤسسي والتشريعي واصلاح الخدمة المدنية والنظام المالي والمصرفي باعتماد النظام المالي المزدوج والعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو وعودة السودان للاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية بجانب العمل على زيادة الموارد بتحسين أداء الجمارك والضرائب واستقطاب الدعم الخارجي من الشركاء بالإضافة إلى تخفيف الآثار السالبة للاصلاح الاقتصادي الكلي بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام وتنفيذ برامج دعم الأسر الفقيرة.