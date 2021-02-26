نادي النيابة: كفرنا بالأسماء والترشيحات لمنصب النائب العام

الخرطوم: هبة علي

قال رئيس نادي النيابة العامة مولانا أحمد الحلا إن تعيين النائب العام مولانا تاج السر الحبر كان مؤقتا إلى حين تكوين المجلس الاعلى للنيابة بيد انه تشبث بالمنصب، مشددا على أن هذه الوضعية مختلة.

واضاف الحلا لـ(السوداني):” كنا متفائلين بتعيين النائب العام الحالي وانه كان من ابرز المرشحين إلا اننا صدمنا بعد ذلك بالواقع العملي”، لافتا إلى انه من الصعب الحديث الآن عن مرشحين لمنصب النائب العام.

وشدد الحلا على أن نادي النيابة ليس مخولا له الترشيح و بغض النظر عن الاسماء كفرنا بالأسماء والترشيحات، مستنكرا عدم تكوين المجلس الأعلى للنيابة.

واضاف: المجلس لم يتكون والنائب العام ليست لديه الرغبة في تكوينه، و لا يوجد سبب يحول دون التكوين.