خلال وضع حجر الأساس لمستشفى وقفي.. وزير الشؤون الدينية والأوقاف يتكفل بصيانة ماكينات لغسيل الكلى بولاية الجزيرة

الخُرطوم: السوداني

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، تكفل وزارته بصيانة ثلاث ماكينات لغسيل الكلى بمركز (ود حبوبة) بمنطقة الحلاوين بولاية الجزيرة، والتكفل بإيجار (3) أشهر لمركز الصم والبكم.

وقال مفرح في تصريح صحفي أنه زار أمس (الخميس) ولاية الجزيرة لوضع حجر الأساس لمستشفى الأيادي البيضاء الوقفي بقرية الشيخ ود البصير بمنطقة الحلاوين وحدة أبو عشر وود حبوبة.

وأضاف: قمت بزيارة “مركز ود حبوبة لغسيل الكلي” وتكفلنا بصيانة ثلاث ماكينات لغسيل الكلى، وزرت مركز الصم والبكم ووقفت على أوضاع مقرهم، ملتزماً بسداد إيجاره لثلاثة أشهر والعمل مع الجهات المختصة على تخصيص مرافق مهيأة ومؤهلة لهذه الشرائح المجتمعية المهمة).

وأوضح مفرح أن تدخل وزارته بغرض الإنشاء والتعمير لجهة أن المستشفى وقفي من محسن سعودي أرضاً ومبنىً، وعندما يكتمل البناء سيتم تسليمها لوزارة الصحة ولاية الجزيرة لتشغيلها وهي جهة الاختصاص التنفيذية.

وأضاف: سنكون جزءاً من إدارتها المالية للمتابعة، لأن شرط الواقف فيه حسب المتبرع هو رعاية الأيتام بود البصير.

وحول مركز غسيل الكلى، قال مفرح، إنّ إصلاح الماكينات في مركز الغسيل من صميم عملنا في تنفيذ شرط الواقف فيما يتعلق بالصحة أو من أموال البر العامة وهي مسؤوليتنا.