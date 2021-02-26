حتى لا تغرق السفينة

في مطلع مارس الماضي.. اجتمع مجلسا الوزراء والسيادي ومجلس مركزية الحرية والتغيير”5/مارس”واعترفوا وبصموا بأصابعهم العشرة في اعتراف صريح ومعلن ومدوي بفشلهم كحكومة في إدارة ملفاتها بكل تخصاصتها وخاصة الملف الاقتصادي!! وكونوا آلية لمعالجة “الأزمة الاقتصادية” وأسندوا رئاستها لنائب رئيس مجلس السيادة حميدتي “العسكري!!” وأرادوا أن يدفعوا به في وجه الجماهير الغاضبة ليواجه الشارع الذي وصل حدّ الانفجار والمواجهة العلنية والمدوية لإسقاط هذه الحكومة بعد أن اثبتت فشلها في توفير أبسط ضروريات الحياة لهذا المواطن الغلبان وأعياهُ الوقوف في الصفوف وفتت أعضاؤه من صف الخبز للوقود للمواصلات وغيرها والأسعار التي سجلت أعلى رقم قياسي في كل الاتجاهات والأزمة في كل يوم تزداد ارتفاعا. بمعادلة “طردية” واصبح المواطن يعيش في “دوامة” مؤلمة وموجعة ولايجد بصيصا من أمل في هذه الحكومة يواسيه أو يضمد جراحاته التي تنزف حتى جفت الدماء في عروقها وأفرغت الشرايين والأوردة دماءها المؤكسدة وغير المؤكسدة!!إ ضافة للتضليل الإعلامي الذي ظلت تمارسه هذه الحكومة، تارة تقول للشعب وتوعده بأن أزمة الخبز ستنتهي بعد ثلاثة أسابيع والوقود اعتباراً من الغدّ!! والمواصلات باستيراد بصات وغيرها وزيادة المرتبات ووجبة الإفطار للطلاب في المدارس مجاناً؟!!والمواطن يصبح في كل يوم على واقع أسوأ وأمر؟والأزمات لم تبرح مكانها وحكومة” حمدوك وقحت” لاهم لها بالمواطن ولا يشغلها معاناته،يشغلها فقط التمكين لأهلها وذويها وأنصارها “إحلال وإبدال” في المؤسسات والغريب في الأمر أن أشد ما كانوا يوصمون به من سبقوهم في الحكم بذات المفاهيم التي ملأوا بها الفضائيات يمارسونه الآن.. ومشوا في ذات الدرب وبذات الكيفية والمفهوم! “لو دامت لغيرك ما آلت لك” .

الشيء المدهش في كل ذلك والفيصل هو تسليم الحكومة بكل أركان حربها ورئيس وزرائها “الخبير الاقتصادي” وباقي الطاقم بشهاداتهم والقابهم إدارة الأزمة ” للعسكر!! سلموا كل الأمر”الجمل بما حمل” لحميدتي”!! وهكذا بطريقة مقصودة أوغير مقصودة بعتوا القضية يا دعاة “المدنياااو”!! وخنتوا الثورة والثوار وشعار الثورة وحتى المفاوضات مع العسكر لتكوين الحكومة بعد الثورة تطاولت بسبب المجادلة في إصراركم لعدم مشاركة العسكر معكم في الحكم “مدانيااااو” وبكل إرادتكم وفي خضوع واستسلام سلمتوا الأمور كلها للعسكر؟ واليوم بعد تكوين حكومة جديدة كما تقولون هي ليس جديدة هي تمثل نفس ايدولوجيات وواجهات واحزاب الحكومة السابقة!! ما تبدلت المواقف ولكن فقط تبدلت الوجوه بالتالي ستظل المعاناة والجراحات تتعمق وتزداد أكثر وأسوأ! وهذا بدأ وظهر بأول قرار لتمويه الجنيه!! وهذا له مآلاته الكارثية والاقتصادية والانهيارية للوطن، والمواطن الضحية، نفس هذه السياسات التي مارستها دولة (زمبابوي) وفقر مواطنيها حد النزوح.

ونسيتوا الشهداء وما أدراك ما الشهداء ولم تهتموا بقضيتهم!! حتى هذه اللجنة التي كُونت لهم كانت مجرد تأدية “واجب” لإسكات الثوار وهذه “اللجنة” منذ تكوينها لا تصريحات لها غير دحض الشائعات كأن هذا هو شغلها!! وعندما تأكدت من الحقيقة الموجعة اصبحت تماطل وتُسوف وتسوق وتموه في الحقيقة التي لاتستطيع أن تقولها.. أصبحت تراوغ وتغازل الشعب بالتأجيل!! حتى أنصاركم أدركوا حقيقتكم وخرجواعليكم في مظاهرات غاضبة!! خرجوا ضد “تأجيل” لجنة “نبيل أديب” وتندد ببيع دم الشهداء والاستهانة بهم.

وأخيراً.. فاق الناس جميعا من السكرة وجاءت الفكرة “الناصعة” بعد ما أيقنوا وتيقنوا أن خبير الاقتصاد”خريج الزراعة” ووزير ماليته السابق موظف”البنك الدولي” ووزير ماليته الحالي(جبريل إبراهيم) وبقية طاقمة وأركان حربه بألقابهم وشهاداتهم طلعوا ذهب”فالصو” وليس كل ما يلمع”ذهبا” وسيكتب ويذكر لكم التاريخ حقبة حكمكم أنكم لم تتمكنوا من توفير أبسط مقومات الحياة للمواطن الضعيف من الخبز والعيش والوقود والمواصلات والذي كان يتوقع بعد الثورة إن كل معاناته ستجد طريقها للحل وطموحه وتطلعاته تعلو وتسمو فوق جراحاته ولكن…، ورغم كل هذه العتمة والتعتيم متفائلون!! وأن غداً أفضل ومقبلون على انفراج قريب بإذن الله ولن نيأس فنحن أمة مسلمة “ولا تقنطوا من رحمة الله” ويا ليتهم يتعظوا ويعتبروا أن الأمور تتم بتقدير الله وليس بالعنتريات.

ان سودانا العظيم مبني وممهُور بدماء الشهداء الأصفياء الأتقياء على امتداد تاريخه الذين لم يغردوا خارج سرب “عقيدته الإسلامية” يوماً لن نسمح بعلمانية في هذا البلد لأننا تربينا ورضعّنا وفُطمنا على حب السودان بعقيدته ودينه وأخلاقياته وأعرافه بالتالي كل جيل يأتي سيكون أشد ثأراً “لهويتنا” .. هذا هو الشعب السوداني لا يقبل الخنوع والتغريد خارج سرب عقيدته وأعرافه .

اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه “الحكومة الانتقالية”وأبدلنا خيرا منها ولابد من تبديلها الذي أصبح واقعا ولا بد من”ربان” ليقود السفينة حتى لا تغرق ويعبر بالفترة الانتقالية لبر الأمان حتى انتهاء الانتخابات وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة التي يختارها الشعب

وإن غداً لناظره قريب. ولا نستقوى إلا بالله وتأييده “ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن” والأمور كلها تتم بتقدير الله. “وليتكم تتعظون وتحاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا”.