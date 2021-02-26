سباق الزمان

الزمان النابضة التي لا تعرف الثبات ، وتنتقل من حالة الى اخرى وفي هذا الانتقال تموت رؤى أو بالاحرى تنزوي الى الظل لانها ادت المطلوب منها في مناخ ومعطيات وظروف معينة ثم اصبحت بعد ذلك فارغة المحتوى لا تثير شجناً ولا تقوى على الابداع والاضافة والابتكار والمجاراة والمواكبة ، ومن الطبيعي أن تحيا رؤى اخرى اكثر خصوبة وحيوية وقدرة وحضوراً في مواجهة الواقع والتحديات الجديدة ، فطن من يمتلك ادوات الزمان وحسه الانساني اليقظ رهن الاشارة والطلب والكسب المجزي من يخاطب الزمان بلغته وايماءاته ويحترم الوعي الذي تمدد في جمهور المتلقي ، وخاسر لا محال من يحمل ويعتقد في ثقة ترتكز على رمال متحركة ، ولعل ذاكرتنا ووجداننا الشعبي أجاد الوصف في هذا المقام يوم أن قال : (زمانك فات وغنايك مات) وهذا بالطبع ليست دعوة للزهد واليأس في مجاراة الزمان بل هي دعوة لمواجهة عنفوان الزمان وايقاعه السريع بادواته الجديدة فكراً ومادة، اما الرهان على أدوات صدئة وفكر قزمته الممارسة الخجولة فذلك هو العناد بعينه .

من يشدون الحبل الى الوراء ويقطعون تطلعات الناس نحو آفاق جديدة من الحرية والانعتاق يذكرني طرفة نسبت لـ(سيد تلول) رحمه الله وكان احد ظرفاء جزيرة صاي ، تقول الطرفة إن تلول مر على مدرسة ابتدائية واقترب من فصل يدرس فيه معلم لغة عربية فوقف في نافذة الفصل وقال يأستاذ ( أنت كان لسه فعل ماضي ) .

قدسية التجارب تكمن في نفعها واثرها في حياة الناس وانتاجها لرموز وقدوات جديرة بالاحترام ، والمعنى هنا التجارب التي تفرزها حركة الجماهير وتدافعها لان فيها قدرا من الرضاء والقبول ، أما التجارب المفروضة بالغلبة والغش والتدليس فمصيرها مزبلة التاريخ .

منطق الزمان أن تكون انت على اهبة الاستعداد واليقظة وتسبقه الى المضمار وبحوزتك الادوات التي تعينك ، وإن جئت متأخراً في السباق اعد الكرة في ضوء اصلاح الذات والاعتراف بشجاعة بالقصور والاخطار وذاك مدعاة (لمراجعة العترة البتصلح المشي) أوقد شمعة اخرى بل شمعات اخريات لتتسع دائرة الرؤية وينزوي الجدل العقيم ، اقتحم الساحة بخطاب جديد وجاذب وفكرة مرنة تقبل التطور .

الزمان لا ينتظرك ولا يلقي بالا لترهاتك وتبريراتك الفطيرة أن ثمة مؤامرة حيكت بليل واتهام الآخرين بأنهم عملاء ، هذا في حد ذاته اشكالية نفسية مزمنة ، الاحساس أنك الوحيد من تمتلك سر الكون .