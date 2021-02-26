الجماهير تقتحم الاتحاد العام اشتعال الأحداث بالمريخ وسوداكال يتوعد

الخرطوم : السوداني

أصدر آدم سوداكال رئيس نادي المريخ السوداني، بيانا صباح امس الخميس، تحدث بلهجة الوعيد لمن وصفهم بمثيري الفوضى خلال اليومين الماضيين، بعد خسارة الفريق برباعية أمام فيتا الكونغولي بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء في بيان سوداكال : “تابع مجلس إدارة نادي المريخ بكل أسف التحركات المشينة التي قامت بها بعض الجماهير، عقب خسارة الفريق في البطولة الإفريقية، وقد جاءت تلك التحركات تحت مسمى اتحاد الجماهير”.

وأضاف البيان: “قامت هذه المجموعة بعدة أعمال مشينة ومرفوضة ولا تشبه جمهور المريخ الوفي بداية باقتحام مقار النادي ممثلا في المكتب التنفيذي وأخذ جوازات اللاعبين وممارسة التخريب داخل المكتب التنفيذي وإرهاب المدير التنفيذي للنادي”.

وتابع “اقتحام تلك الفئة من الجماهير للمكتب التنفيذي، أفقد النادي عدة مستندات مهمة على رأسها مخاطبات النادي لمحكمة التحكيم الرياضية، الخاصة بقضية اللاعبين الثلاثة رمضان عجب، محمد الرشيد، وبخيت خميس، لا سيما ان النادي مطالب بالرد على المحكمة في فترة لا تتعدى 10 أيام”.

وإستطرد بيان النادي الأحمر الذي تحصلت عليه السوداني: “كما قامت ذات المجموعة بحرق بعض الإطارات أمام مكتب رئيس النادي والإساءة له، ما يمثل إساءة لرمزية كيان المريخ، وقد قامت ذات المجموعة باقتحام تدريب الفريق أمس الاول الأربعاء وممارسة الإرهاب مع مدير الكرة بالنادي”.

وشدد بيان رئيس نادي المريخ، على أن المجلس “يعتبر هذه التحركات الفوضوية والخارجة عن روح الرياضة، تعديا سافرا على قيم وموروثات نادي المريخ العظيم والتي للأسف تجد تأييدا من بعض المجمدة عضويتهم في مجلس الإدارة”.

وأكد نادي المريخ أنه “رصد أسماء جميع الذي شاركوا في هذا الفعل الفوضوي وسيقوم بتعليق عضوية جميع الذين شاركوا في اقتحام مقار النادي وتدريب الفريق ومكتب رئيس النادي كما شرع النادي في تدوين عدة بلاغات جنائية ضدهم”.

ودعا مجلس المريخ في بيانه، جمهور النادي التحلي بالحكمة والإلتفاف حول مصلحة النادي ودعم فريق الكرة في هذه الظروف التي يعتبرها المجلس عابرة ولا تخرج عن إطار التنافس الذي يقوم على الربح والخسارة والتعادل.

وواصل: “نؤكد للجميع أن مجلس المريخ بموجب خطاب الفيفا الأخير للنادي، عمل على وضع خارطة طريق تتضمن عقد الجمعيات العمومية الخاصة بإجازة نظام النادي الأساسي وانتخاب لجانه العدلية، ومن ثم التوجه نحو عقد جمعية عمومية انتخابية لاختيار مجلس إدارة”.

وتابع البيان:” أعلن مجلس المريخ خلال الأيام الماضية عن نظام العضوية الإلكتروني للتجديد والاكتساب، حتى تتاح الفرصة لجماهير المريخ في اكتساب عضوية ناديها والتفاعل مع النادي عبر أوسع نطاق وهذا أمر متاح ويتضمنه نظام النادي الأساسي”.

وختم: “يؤكد مجلس المريخ أنه سيتصدى بكل الطرق لهذه الفوضى وسيعمل على إيقافها بالقانون أولاً كما سيقوم المجلس بتعليق عضوية وتحويل جميع الأعضاء الضالعين في هذا الأمر للجنة الانضباط باتحاد الكرة السوداني”.

يذكر أن جماهير المريخ ردت على بيان سوداكال بالعمل وقامت باقتحام مقر اتحاد الكرة على نحو مفاجئ عصر أمس، بوفد تجاوز ال ١٥ فردا، وطلب الوفد مقابلة رئيس الاتحاد كمال شداد وانتقدوا الطريقة التي تمت مقابلة الوفد بها والتهديدات الصادرة من بعض الجهات الأمنية التي تمت الاستعانة بها وقطعوا بأن كل ذلك لن يرهبهم في سبيل الحصول على حقوق ومكتسبات النادي.