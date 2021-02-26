الشرطة القضارف يتحدى اسود الجبال  

إختتم فريق الشرطة القضارف ظهر أمس الخميس إستعداداته الميدانيه بملعب الجريف تأهباً لمواجهة هلال كادقلي المقامة عصر اليوم الجمعة على ملعب الاسرة بالخرطوم ، ووضع الجهاز الفني بقيادة محمد الطيب اللمسات الأخيرة للقاء المهم للفريق حيث يعمل للخروج بثلاث نقاط لدعم موقف الفريق في ترتيب المنافسه، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين وسيكون الثنائي عمار الدمازين وصالح الامين متاحان امام الجهاز الفني بعد عودتهم من الإصابه ، وحرص الجهاز الفني على محاضرة اللاعبين قبل مران بحثهم على القتال والظفر بالنقاط كاملة، وتحدث النجم محمد عصام الشهير بـ إيكو بأنه لامجال للتفريط في النقاط بجميع اللقاءات القادمة واضاف نحن كلاعبين ندرك جيدا حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا وتعاهدنا على إسعاد جماهيرنا وبعون الله يتحقق مانريد.