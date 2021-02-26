إستجابة لاتحاد الجماهير: تنفيذي المريخ يعين مازدا رئيسا للقطاع الرياضي.. حاتم نائبا وعدار مديرا للكرة

قرر المكتب التنفيذي لمجلس إدارة نادي المريخ َواستجابة لرغبة الجماهير إجراء تغيير جذري في القطاع الرياضي بالنادي حيث تقرر تعيين الكابتن محمد عبدالله (مازدا) رئيسا للقطاع الرياضي والكابتن حاتم محمد أحمد نائبا له وأيمن عدار مديرا للكرة وذلك في الاجتماع الذي عقد بالمكتب التنفيذي بالخرطوم (2). نهار أمس الخميس، كما تقرر دخول فريق الكرة لمعسكر مغلق بفندق رومانيا وتم تكليف عماد الماحي وعوض العبيد، بمواصلة العمل في إدارة العلاقات العامة والمركز الاعلامي لنادي المريخ، وفي المقابل انهى المكتب التنفيذي تكليف مدير الكرة أنس نصر الدين.