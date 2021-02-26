مجلس هلال كادوقلي يصدر عدة قرارات

عقد مجلس إدارة نادي الهلال كادوقلي أمس اجتماعا مهما أصدر من خلاله عددا من القرارات المهمة أبرزها رفع الإيقاف عن عضو مجلس الإدارة احمد سليمان شعبية وتعيين خالد صالح مديرا تنفيذا وتعيين محاسب مالي وتكليف هبة فتحي آدم مسؤولا عن الكرة النسوية والشاطئيه والصالات وعقد جمعية عمومية عادية في شهر مارس وتكملة الهيكل الإداري وتكليف إسحق ابراهيم نائب للرئيس وكباشي أحمد نائب للأمين العام ومحمد نواي نائب لأمين المال وتكوين لجنة لإعداد التقرير المالي والإداري للجمعية.