كايزر تشيفز يرضخ للكاف ويعلن مواجهة الوداد

أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، خوض مواجهة الوداد المغربي المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينابية يوم الأحد المقبل.

ورفض النادي الجنوب إفريقي، في وقت سابق، خوض المباراة على ملعب السلام بالقاهرة، بحجة ضيق الوقت وعدم استكمال إجراءات التأشيرة.

كما أكد داني جوردان، مسؤول اتحاد الكرة بجنوب إفريقيا، عبر خطاب وجهه للكاف، رفض أندية بلاده خوض المباريات في ملاعب محايدة، مطالبا بتطبيق القانون والحكم بانتصار ممثليه بفارق هدفين “اعتباريا”.

ووفقًا لمتابعات فإن الكاف خاطب الاتحاد الجنوب إفريقي ونادي كايزر تشيفز بلهجة حادة، وهدد بإعلان الفريق منهزما ما لم ينتقل لبوركينا فاسو لمواجهة الوداد.