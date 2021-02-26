التعليم العالي تنفي تحديد تاريخ محدد لإعلان نتيجة القبول للجامعات

الخرطوم: السوداني

نفى بروفيسور سامي شريف وكيل وزارة التعليم العالي ما راج في وسائط التواصل الاجتماعي وتناقلته بعض الوسائط الإعلامية عن تحديد موعد إعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي للعام 2020م – 2021م .

وأوضح بأن موعد إعلان النتيجة سيتم تحديده بموقع الوزارة الرسمي وعبر مواقعها بوسائل التواصل الاجتماعي.

مشيرا في تصريح وفق (سونا) إلى أن الوزارة ظلت تعمل عملا متواصلا ودؤوبا حتى أصبحت النتيجة قيد الإجازة للإعلان، مشيدا بجهود العاملين بالوزارة عموما وادارتي القبول ومركز المعلومات على وجه الخصوص.