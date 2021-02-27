المريخ يهزم الأهلي الخرطوم بهدفين نظيفين

تجاوز المريخ الفترة الصعبة التي مرّ بها، وحقق الفوز على نظيره الأهلي الخرطوم بهدفين دون ردٍ، أمس الجمعة، ضمن المرحلة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري السوداني الممتاز.

والفوز هو الأوّل للمدرب التونسي نصر الدين النابي منذ تقلّده الأمور الفنية بنادي المريخ خلفًا للفرنسي ديديه قوميز، علمًا بأنّ الفريق الشهير بـ”الزعيم” لقي بعدها الخسارة في جولتين على التوالي بدوري أبطال إفريقيا، وتعادل في مواجهتين بالدوري الممتاز أمام الخرطوم الوطني والشرطة القضارف.

وانتهى الشوط الأوّل بتقدّم المريخ بهدفٍ أحرزه اللاعب سيف تيري، وأضاف عبد الرحمن كرنقو الثاني مع انطلاقة الحصة الشوط الثاني.

وحصد المريخ النقطة الـ”22″، فيما تجمّد رصيد الأهلي الخرطوم في”13″ نقطة.