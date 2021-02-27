سوداكال يشترط لاعتماد عضوية الكندو واسد (السوداني) تكشف مستجدات ملف العضوية بالمريخ

الخرطوم : السوداني

علمت ( السوداني) أن رئيس نادي المريخ آدم سوداكال بصدد اتخاذ اجراءات اضافية بشأن ملف العضوية بالنادي. وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة فان سوداكال سيطالب عضوي مجلس الادارة اللذين تم تجميد نشاطهما وهما محمد موسى الكندو الى جانب علي اسد بتسليم الاموال التي تحصلاها من قبل اعضاء النادي الذين بادروا بدفع الاشتراكات واكتساب العضوية في غضون الايام الماضية.

وقال مصدر داخل مجلس سوداكال أن الاخير لا يمانع في اكمال اجراءات الاعضاء الذين قاموا بالتسديد في مباني النادي تحت اشراف الكندو واسد بيد انه اشترط تسليم الاخيرين للاموال الى المدير المالي للنادي وذلك حتى يتمكن من معرفة التفاصيل والعمل على اصدار بطاقات الكترونية للاعضاء الجدد باعتبار أن النادي اعتمد اجراءات جديدة بشأن ملف العضوية.

وذكر المصدر أن الشركة التي تم التعاقد معها بشأن ملف العضوية ستتخذ عدة اجراءات من بينها نظام البصمة والتصوير الفوري لكل عضو راغب في نيل العضوية ومن ثم تسليم البطاقة بشكل فوري عطفا على أن النظام الجديد يمنع اي تلاعب او استجلاب – على حد وصفه.

يذكر في الوقت ذاته أن خلافا قويا اشتعل داخل اروقة مجلس المريخ بين جناحي سوداكال ومحمد موسى الكندو حيث بادر الاخير بتكوين لجنة للعضوية من عدة شخصيات وباشرت الاخيرة مهامها وفتحت باب العضوية وهو الاجراء الذي عده الناطق الرسمي احمد مختار بانه خاطئ وينبغي ان يتم وفق الاطر المؤسسية التي تم الاعلان عنها خلال وقت سابق.