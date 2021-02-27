أحمد مختار : لم اسئ لجمهور الأحمر

قال الناطق الرسمي باسم مجلس المريخ انه لم يسئ الى جماهير النادي ولا يمكن ان يفعل ذلك على حد قوله

واضاف احمد مختار في تصريحات ل( السوداني) “انا تحدثت عن الاجراءات التي تم اتخاذها ولكنني لم اسئ للجمهور قط ولا يمكن ان افعل ذلك

واشار احمد مختار الى أن ما يحدث في المريخ يحتاج الى حكمة وترو حتي يتم العبور بالسفينة الى بر الامان.

وشدد على ضرورة احترام القانون من الجميع حتي نعبر بالنادي الى بر الامان على حد وصفه.

ولفت النظر الى أن مجلسه مصمم وعازم على قيام الجمعية العمومية وتنفيذ خارطة الطريق الواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)