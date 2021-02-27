الاهلي الخرطوم يهدد بالانسحاب التفاصيل الكاملة لإلقاء الشرطة القبض على ( عنكبة) وآخرين

القت الشرطة القبض على لاعبي النادي الاهلي الخرطوم وعلى رأسهم المهاجم محمد عبد المنعم ( عنكبة) اثر خلافات نشبت قبل بداية مباراة الفريق امام المريخ امس ، وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها ( السوداني) فإن عنكبة وعددا من لاعبي الاهلي الخرطوم اشتبكوا مع الشرطة عند حضور الحافلة التي تقل النادي حيث طالب افراد الشرطة من قبل اللاعبين ابراز البطاقات الخاصة بهم وهو الاجراء الذي رفضه عنكبة واخرون باعتبار أن هذا الامر ليس من اختصاص الشرطة على حد وصفهم بيد أن مسؤولي الشرطة تمسكوا بالاجراء لكونه نواحي تنظيمية خاصة بهم بيد ان النقاش تطور وتجدد عقب نهاية المباراة مما ادى الى القاء القبض على المهاجم محمد عبد المنعم ( عنكبة) بالاضافة الى اللاعب عوض زايد بحجة احتدادهم مع القوة الموجودة بالملعب وتدخل امين خزينة النادي عوض جزار لحل الخلاف بيد ان القوات الموجودة رفضت الخطوة وتم اقتياد الثلاثي لقسم شرطة الصناعات لاكمال بقية الاجراءات ومن ثم اطلاق سراحهم.. واصدر نادي الاهلي الخرطوم بيانا هدد من خلاله بالانسحاب الفوري من بطولة الدوري الممتاز معترضا على الاجراءات التي تمت بحق لاعبيه في مباراة الامس.