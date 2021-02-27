الهلال يواجه حي الوادي نيالا لتعزيز موقعه الصداري

يخوض فريق الهلال عصر اليوم مباراة مهمة ضمن إطار مباريات الدوري الممتاز، وذلك حينما يواجه حي الوادي نيالا في مباراة مهمة للفريقين معا، فالهلال صاحب الضيافة يسعى لتعزيز موقعه الصداري حيث يمتلك الفريق (24) نقطة، وتبدو نتائج الفريق محليا أفضل مما هي عليه في البطولة الإفريقية، حيث تعثر الهلال بالتعادل السلبي في اللقاء الأخير أمام مازيمبي الكنغولي في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ومن المتوقع ان يمنح الصربي زوران مانولوفيتش الفرصة لمجموعة من اللاعبين للمشاركة في مباراة اليوم.

على الجانب الآخر يقدم حي الوادي نيالا مستويات إيجابية في الدوري الممتاز، والفريق يمتلك في رصيده (18) نقطة، وسيبحث ممثل نيالا البحير عن تحقيق انتصار يضعه ضمن مربع الكبار.