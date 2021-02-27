رامي كمال : آخر يوم لتجديد العضوية بنادي الهلال الليلة

أعلن المهندس رامي كمال عضو لجنة تطبيع نادي الهلال ومقرر لجنة العضوية أن اليوم السبت الموافق 27 فبراير آخر يوم لتجديد العضوية بالنادي ، مبيناً في حديثه للموقع الرسمي للنادي أنه سيتم بعدها نشر الكشوفات المبدئية لمدة أسبوع ، وأوضح كمال أن خلال فترة الأسبوع تتلقى اللجنة أي شكوى خاصة بكشف العضوية المبدئي ، وبعد الفصل في الشكاوي سيتم نشر الكشوفات النهائية لعضوية الجمعية العمومية.

وأكد رامي كمال أن الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي ستكون في الموعد الذي قرره المجلس في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 17 يناير المنصرم إلا إذا تعذر قيامها ؛ وتابع : وفي هذه الحالة تبقى العضوية المعلنة في الكشف النهائي عضوية الجمعية العمومية متى حدد تاريخ لاحق،حسب النظام الأساسي لنادي الهلال 2008،الفصل الثالث الجمعية العمومية

المادة(15)إجراءات الجمعية العمومية

الفقرة (ح) عضوية الجمعية العمومية المعتمدة في التاريخ الأول الذي أعلن لإنعقادها لا تتأثر إذا تأجل انعقادها لتاريخ لاحق لأي سبب من الأسباب..

وفي ختام حديثه قال رامي كمال إن الأمانة العامة نشرت موعد الجمعية العمومية في الصفحة الرسمية للنادي ، لافتاً إلى أن المجلس أعلن قيام الجمعية العمومية لتعديل النظام الأساسي يوم 30 مارس 2021م.