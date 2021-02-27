تنفيذ أول عملية تحويل بنجاح من بنك الصين الرئيسي إلى بنك الخرطوم منذ أكثر من عقدين

بكين: السوداني

كشف سفير السودان لدى الصين دكتور جعفر كرار أحمد عن نجاح إجراء أول عملية تحويل من بنك الصين الرئيسي إلى بنك الخرطوم يوم أمس عبر عدد من الحسابات الشخصية لأول مرة منذ 27 عاما .

وأوضح سعادة السفير في تصريح لمراسل الإذاعة السودانية من بكين أن عملية التحويل التجريبية تمت بنجاح لعدد من أفراد الجالية السودانية في بكين، بعد أن قامت السلطات الصينية بتسهيل الإجراءات البنكية كافة.

وحث السفير الشركات وأصحاب المكاتب التجارية من السودانيين في عموم الصين لإجراء تحويلاتهم المالية عبر القنوات الرسمية، كما دعا الطلاب والجاليات والمبعوثين للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة وعزا هذا الإنجاز الكبير للسلطة الشعبية التي أفرزتها الثورة السودانية.

على صعيد متصل أعلن عدد من أفراد الجالية السودانية بالصين عن دعمهم لمبادرة (#حول_قروشك_بالبنك) بعد قرار الحكومة الانتقالية بتحرير سعر صرف الجنيه السوداني، ووصفوا القرار بالخطوة الأولى والمهمة لإنعاش الاقتصاد، وتوفير احتياطات النقد الأجنبي واستقرار الاسعار .

وأكد الأستاذ وليد العبد المواطن السوداني المقيم في بكين والذي أجرى تحويلا من بنك الصين الى حساب في بنك الخرطوم سهولة الاجراءات، وأشاد بهذا القرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة الانتقالية

فيما عبر المهندس السوداني يسري محمد عبد الحليم الموظف بالسلك الدبلوماسي العربي ببكين عن سعادته بعودة التعاملات البنكية بين السودان والصين .

وأشار إلى أن الحد الأدنى المسموح به 200 دولار إلى 50 ألف دولار كحد أقصى بمعدل صرف 6.45 لليوان مقابل الدولار زائدا عمولة بنكية تبدأ من 15 دولار حسب قيمة المبلغ المحول، وأشار إلى أنه في حالة المبالغ الكبيرة يجب ذكر مصدر المبلغ المحول.