وزارة التربية بالخرطوم تعلن رسوم امتحانات شهادة الأساس

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التربية بالخرطوم عن تحديد رسوم امتحانات شهادة الأساس للعام 2021 .

وأصدر مدير التعليم بالولاية الأستاذ محمد إبراهيم علي تعميم لمديري التعليم ومديري المدارس يتضمن الرسوم المقررة ، استنادا على قوانين ولاية الخرطوم للعام 2021 – الجدول (ب) رسوم التقويم التربوي.

وحدد التعميم (600) جنيه رسوم تلاميذ المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة، والمدارس المطرانية، والكبار، وتلاميذ المنازل وفصول الإعادة، بينما بلغت رسوم التلاميذ الأجانب بالداخل (5000) جنيه.

وقال مدير مرحلة الأساس بالولاية الأستاذ حمزة الفحل أن هذه الرسوم خالية من رسوم استخراج الشهادة وهي (300) جنيه، وتركت لرغبة الطالب من أجل تفعيل استمارة القبول.

كما أشار الى أن رسوم التلاميذ بالخارج حددت هذا العام بـ(200) دولار.

ودعا القرار ضباط الامتحانات بالمحليات ومديري المدارس الاشراف على تحصيل هذه الرسوم لمدة أقصاها 15 ابريل 2021.