القوات المسلحة : لن نرفع بندقية بالداخل وسترون قريباً جيشاً موحداً

الخرطوم : السوداني

أكد الجيش السوداني أنه قوة ضاربة ودرع حصين للوطن و قادر على الفتك بأي عدو يتربص بالبلاد .

وقال الجيش عبر صفحته الرسمية (بالفيسبوك) إن مظاهر الوجود العسكري في العاصمة والولايات من الجيش والقوات الموقعة على السلام ، هؤلاء الجنود هم أبناء هذا الوطن الشامخ الأبي وواجب على الشعب السوداني الاحتفال بهم والتواصل معهم وعلى الصحافة محاورتهم والتحدث إليهم ،وأضاف :” قدموا لهم الأزهار والورود فهم من رحم هذا الشعب الكريم جاءوا للسلام والمشاركة في نهضة وبناء الوطن وليس في تدميره”.

وزاد :” الآن الجيش جيش السودان فقط لذا كانت الترتيبات لتوحيد هذا الجيش ، تُسير على قدمٍ وساق وستشاهدون بإذن الله جيشاً موحداً لا قبلية ولا جهوية ينتشر في كل ربوع البلاد حامياً للأرض والعرض”.

واعتبر أن من اجمل ما جاءت به ثورة الشعب السوداني هو اتفاق جوبا للسلام بين ابناء شعبه وهو نواة توحيد الجيوش لتنصهر في جيش قومي لحماية الوطن والمواطنين ، وقريبا جدا هُنالك مُسميات سوف تنتهي ، مثل الحركات المسلحة وايضا الدعم السريع وقوات الكفاح المسلح وغيرها .