Bank of Khartoum Visa Card

المالية تعلن عن ضوابط جديدة لتصدير الذهب

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم : السوداني
أعلن وزير المالية د. جبريل إبراهيم عن ضوابط جديدة لتصدير الذهب ، وشدد على ضرورة وضع خطط بديلة لتنظيم اعمال التعدين .
وعقد وزير المالية اجتماعاً مع مدير إدارة الجمارك الفريق بشير الطاهر ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول ، بحضور وكيل الوزارة آمنة أبكر .
وطبقاً لبيان صادر عن وزارة المالية ، أمس السبت، فإن الإجتماع بحث سبل تطوير قطاع التعدين التعدين والاستفادة من قدراته الإنتاجية خاصة الذهب .
وأكد جبريل وفقاً للبيان ،على ضرورة وضع خطط جديدة لتنظيم عمل تعدين الذهب والاستفادة من إمكانيات تعدين الأهالي، مع وضع الضوابط والآليات وسياسات تحكم صادر الذهب لاستقرار وتوحيد سعر الصرف .

alsudani
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