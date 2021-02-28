المالية تعلن عن ضوابط جديدة لتصدير الذهب

الخرطوم : السوداني

أعلن وزير المالية د. جبريل إبراهيم عن ضوابط جديدة لتصدير الذهب ، وشدد على ضرورة وضع خطط بديلة لتنظيم اعمال التعدين .

وعقد وزير المالية اجتماعاً مع مدير إدارة الجمارك الفريق بشير الطاهر ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول ، بحضور وكيل الوزارة آمنة أبكر .

وطبقاً لبيان صادر عن وزارة المالية ، أمس السبت، فإن الإجتماع بحث سبل تطوير قطاع التعدين التعدين والاستفادة من قدراته الإنتاجية خاصة الذهب .

وأكد جبريل وفقاً للبيان ،على ضرورة وضع خطط جديدة لتنظيم عمل تعدين الذهب والاستفادة من إمكانيات تعدين الأهالي، مع وضع الضوابط والآليات وسياسات تحكم صادر الذهب لاستقرار وتوحيد سعر الصرف .