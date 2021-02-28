جامعة الجزيرة : برنامج (ثمرات) لتخفيف الصدمة على المواطن

ودمدني :عمران الجميعابي

أكدت إدارة جامعة الجزيرة دعمها للحركة التعاونية بالولاية ، بالرؤى والأفكار في وقت طالبت فيه بوضع رؤية تعاونية متكاملة قابلة للتنفيذ وفق سقف زمني لتوسيع مفهوم العمل التعاوني ودعم الشرائح الضعيفة .

وقال نائب مدير الجامعة بروفيسور سامي محجوب ، خلال مخاطبته المؤتمر التأسيسي لمؤسسة الجزيرة التعاونية متعددة الأغراض بقاعة المؤتمرات الدولية بالجامعة أمس إن الدولة وضعت سياسات اقتصادية لتجاوز التحديات الا أن هناك عبئا يقع على المواطن وأضاف أن وزارة المالية اتجهت لبرنامج ثمرات للدعم المباشر واعتبره محجوب يمثل حلا مؤقتا لتخفيف الصدمة. وشدد على ضرورة وضع رؤية بعيدة المدى لتنمية الموارد وتخفيف العبء على المواطن وعدم الوقوف على الاستهلاك.

من جانبه قال رئيس اللجنة التسييرية للاتحاد التعاوني ، بدر الدين التنويري إن الولاية تتميز بموارد طبيعية وبشرية نسعى من خلالها للتطور بمفهوم العمل التعاوني والاستفادة من عدد من المشاريع الإنتاجية المجمدة مثل كوز كبرو الذي كان يغطي نسبة 15% حاجة البلاد من إنتاجه إضافة إلي دواجن بحري الجزيرة التي تغطي الاحتياجات من منتجات الدواجن المختلفة .