محلية نيالا شمال تُنفِّذ حملة لنظافة طريق الزائر

نيالا: محجوب حسون

نفّذت محلية نيالا شمال بولاية جنوب دارفور، حملة نظافة لشارع المطار بمدينة

نيالا بمُشاركة واسعة من المواطنين ولجان التغيير والمقاومة والقوات النظامية .

وقال المدير التنفيذي للمحلية طارق آدم حماد في تصريحات صحفية ، إن الحملة التي بدأت السبت لنظافة طريق الزائر (شارع المطار) بمشاركة واسعة من لجان الخدمات والتغيير و(6) أحياء مُتاخمة لشارع المطار، فَضْلاً عن مشاركة قوات الدعم السريع، الصحة، الخيِّرين مثل شركة أولاد عبد القادر وشركة مان وطلمبتي النحلة واونرجي .

وقال طارق إن المرحلة الأولى من النظافة خُصِّصت لإزالة الحشائش والتراب، فيما خُصِّصت المرحلة الثانية للإنارة ليعكس الطريق الذي يربط بين مدينة نيالا ومطار نيالا الدولي الوجه الحضاري والمُشرق لإنسان ولاية جنوب دارفور، مُطالباً من المواطنين المحافظة على الطريق، مُشيراً إلى تفقُّد المدير التنفيذي لبلدية نيالا الجاك لسير العمل في نظافة الطريق .