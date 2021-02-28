(70) مليار جنيه خسائر حريق سوق (بلنق) بالنيل الأزرق

الخرطوم : السوداني

وقف والي ولاية النيل الأبيض المكلف جمال عبد الهادي محمد أحمد ،بمدينة بلنق التابعة لوحدة ادارية كرن بمحلية الكرمك للوقوف علي حجم الاضرار التي لحقت بالمواطنين والتجار جراء حريق سوق بلنق.

ووقف الوالى على آثار الحريق وحجم الاضرار الناتجة عنه بتضرر 54 محلا تجاريا بجملة خسائر تجاوزت 70 مليار جنيه، واستمع الى افادات من المديرالتنفيذي لمحلية الكرمك وعدد من التجار والمواطنين .

ووجه الوالى الجهات المختصة باستكمال التحريات والتحقيقات وإعداد تقرير متكامل عن الحريق لتتمكن الجهات المختصة من وضع التدخلات الممكنة، مشيرا لوجود جهات معنية بالمعسرين والمتضررين .

وشدد الوالي بحسب (وكالة السودان للانباء) علي اهمية وضع التدابير اللازمة لمعالجة الاكتظاظ داخل السوق وفتح الشوارع الرئيسية والعمل على اعادة التخطيط بمواصفات فنية وذلك بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية وسلطات المحلية لتجنب حدوث حرائق مستقبلا.