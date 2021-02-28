اتحاد المدارس الخاصة يحتج على الزكاة

الخرطوم : سعيد عباس

احتج عدد من مؤسسي المدارس الخاصة على الزكاة التي تم تحديدها لهم هذا العام، وقال مصدر رفيع المستوى باتحاد المدارس الخاصة طلب حجب اسمه إن الزكاة التي فرضت عليهم غير صحيحة نسبة إلى أن العام السابق كان كله عطلة رسمية بأمر الدولة وذلك بسبب جائحة (كورونا) وأضاف قائلا الزكاة تدفع للمال الذي تم عليه الحول في ملك صاحبه وقال إنهم لم يعملوا اصلا حتى يستلموا مالا تُخرج منه الزكاة وختم حديثه وقال طالما أن الدولة مدنية وغير دينية فإن فريضة الزكاة تعتبر من صميم العبادات الخاصة بأي شخص بينه وبين ربه فيجب على الدولة ألا تتدخل في العبادات الخاصة ما بين العبد وربه.