الأمين العام لحزب الامة القومي د. الواثق البرير لـ(السوداني): جهات تعمل على إعاقة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي

حوار: عبدالرؤوف طه

قال الامين العام لحزب الامة القومي د. الواثق البرير أن حزبهم أبدى أعتراضات حاسمة ضد الآلية التي يتبعها المجلس المركزي للحرية والتغيير في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي واشارة الى أنهم وجهوا عضويتهم بالولايات بعدم المشاركة في اختيار عضوية المجلس ، واتهم البرير جهات لم يسمها بالعمل على أعاقة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي وقال انهم متمكسون باعلان المجلس التشريعي وفق آليات محددة واستبعد اعلان المجلس التشريعي في موعده المضروب .

هل صحيح حزب الامة القومي مقاطع للمشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي ؟

من حيث المبدأ نحن لسنا ضد قيام المجلس التشريعي الانتقالي .

مقاطعة: هنالك بيان مذيل بتوقيعك يشير الى رفضكم للمشاركة في المجلس االتشريعي ؟

هو ليس بيانا بل خطابا داخلي وتوجيه لعضويتنا في الولايات ولكنه تسرب للاعلام .

نعود لتكوين المجلس التشريعي ؟

نحن نطالب بالاسراع في تكوين المجلس التشريعي ، ولسنا ضد المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي ولكن ضد الآليات التي يتم بها أختيار عضوية المجلس التشريعي ، لذا رفضنا المنهج المتبع في أختيار عضوية المجلس لانه منهج غير مجد .

فيما الخلاف الاساسي ؟

الخلاف حول الآليات والمنهج ولا يوجد توافق مع القوى السياسية وتحدثنا معهم حول ضرورة الاتفاق على الآليات المناسبة قبل الشروع في التكوين ولكن التنسيقية شرعت في التواصل مع الولايات دون علمنا.

تقصد تنسيقية الحرية والتغيير؟

نعم .

لكن حزب الامة القومي ليس جزءا من تنسيقية الحرية والتغيير؟

في المركز نحن أنسحبنا من تنسيقية الحرية والتغيير ولكن في الولايات لم ننسحب، ولكن ايضاً غير متفقين مع تنسيقيات الحرية والتغيير في الولايات.

ماهي آلية الحرية والتغيير في توزيع المقاعد على الكتل ؟

الحرية والتغيير قامت بالاعتماد على الآلية ومنحت 107 مقاعد للولايات واخذت منها 58 مقعداً للولايات ، قلنا لهم هذا غير مقبول ام ان تكون كل النسبة خاصة بالولايات او خلق آلية جديدة عادلة للتوزيع ،بهذه الآلية يمكن ان تحدث زعزعة لاستقرار البلاد ، طالبناهم بالتشاور مع لجان المقاومة لخلق نوع من الاستقرار خاصة ان الفترة الحالية مهمة وحرجة .

ماهي الآلية التي يطالب حزب الامة القومي باتباعها لقيام المجلس التشريعي الانتقالي؟

الآلية هي التوافق بين كل القوى السياسية لاختيار عضوية التشريعي ، المجلس المركزي للحرية والتغيير لا يملك اي رؤية أو استراتيجية لتكوين المجلس التشريعي، عدم وجود رؤية او استراتيجية يؤدي لزعزعة البلد ويؤزم الموقف، نحن قمنا بمنع عضويتنا واعضاء التنسيقيات في الولايات من عدم المشاركة في ترشيح عضوية السيادي.

هل صحيح حزب الامة القومي طالب بعدد 65 مقعداً بالمجلس التشريعي؟

ابداً ، نحن لم نطالب بمقاعد محددة ولن نحدد اي رقم ، قلنا لهم حزب الامة القومي وبثقله التاريخي يجب ان يتم تقيمه عبر لجان مشتركة ، ومن ثم التوافق على تكوين المجلس التشريعي ، هم يريدون جرجرتنا وتسويف تكوين المجلس رغم أهميته .

هل هنالك جهات ضد تكوين المجلس الشريعي؟

نعم هنالك جهات لا ترغب في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتعمل على اعاقة تكوينه.

من هي الجهات وما مصلحتها؟

هي جهات كثيرة ، المجلس التشريعي الانتقالي مهم جداً ونحن ظللنا نطالب بتكوينه منذ العام 2019م ونحن متمسكون بتكوينه لاهميته القصوى في اصدار القوانين والمفوضيات كلها تمر عبر المجلس التشريعي .

لكن الحرية والتغيير الآن تمضي في تكوين المجلس التشريعي رغم اعتراضكم؟

وجهنا عضويتنا بعدم التعامل معهم في الولايات، كما ذكرت لك نحن جمدنا نشاطنا في تنسيقية المجلس المركزي للحرية والتغيير بالمركز ولكن لم نفعل ذلك في الولايات ، حالياَ قاموا بمخاطبة عضويتنا من وراء ظهرنا للمشاركة في تكوين المجلس التشريعي ونحن اصدرنا توجيها لهم بعدم المشاركة .

نفهم ان مشاركتكم بالمجلس التشريعي مشروطة؟

نعم مشروطه ، يجب ان يكون هنالك خط واضح واستراتيجية ورؤية لتكوين المجلس ، بهذه الآلية لن نشارك وقبل التوافق على آلية معينة لن نشارك .

هل يوجد زمن معين لإعلان المجلس التشريعي؟

لا يوجد موعد معين لإعلان المجلس التشريعي واذا استمروا بهذه الطريقة والآلية لن يعمل المجلس التشريعي قريباً، المنهج الذي يمضي فيه المجلس المركزي للحرية والتغيير سيعيق أعلان المجلس التشريعي الانتقالي ولا أتوقع اعلانه قريباً.

اذن في تقديرك الخاص ماهو الحل او المخرج لأعلان المجلس التشريعي الانتقالي؟

نحن كحزب الامة القومي نرى الحل في الجلوس والتفاكر حول كيفية صياغة الالية لتكوين المجلس اوكيفية توزيع النسب على الولايات وايقاف العمل بالآلية المتبعة حالياً .