الصربي في كف عفريت الهلال يواصل الظهور المهزوز ويتعادل مع الوادي نيالا

الخرطوم : السوداني

فشل الهلال في العودة لسكة النتائج الإيجابية وتعثر الفريق مجددا بالتعادل وهذه المرة أمام حي الوادي نيالا في بطولة الدوري الممتاز خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس في الجوهرة الزرقاء بامدرمان، حيث تقدم الضيوف بهدف السبق بواسطة اللاعب ايمن عبد الرحمن خلال شوط اللعب الثاني إثر كرة نفذت من مخالفة وعادت من الظهير الأيسر ادم الدالي واصطدمت به لتجد ايمن الذي عالجها في المرمى مسجلا هدف التقدم لصالح حي الوادي نيالا، وفي الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الثاني نجح شقيقه محمد عبد الرحمن في إدراك التعادل لصالح الهلال من علامة الجزاء، حيث لامست تصويبة واتارا مدافع حي الوادي نيالا ليحتسب الحكم ركلة جزاء أنقذت الهلال من خسارة محققة على أرضه.

بالنتيجة حافظ الهلال على صدارته برصيد (25) نقطة فيما وصل حي الوادي نيالا للنقطة رقم (19) في ترتيب المنافسة.

وقد أبدى أنصار الهلال الذين تابعوا اللقاء غضبهم على مجلس التطبيع وسياسته التي يدار بها الفريق وكذلك المدرب الصربي زوران مانولوفيتش الذي نال بدوره نصيب الأسد من الهتافات الغاضبة من جانب أنصار النادي الذين طالبوا برحيله قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولعب المدير الفني لفريق الهلال الصربي زوران مانولوفيتش مباراة الأمس أمام حي الوادي نيالا بتشكيلة تتكون من

علي عبدالله أبو عشرين في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين إلى اليسار ، مكون من السمؤال ميرغني، الطيب عبد الرازق، محمد واتارا وآدم مهدي الدالي ، فيما لعب في خط الوسط كلا من مجاهد فاروق ومحمد مختار (بشة الصغير) وتواجد نزار حامد (محمد عبد الرحمن) في خانة صانع الألعاب فيما دفع في المقدمة الهجومية بالثلاثي موفق صديق (سليم محمد) ، ميسرة ياسين بجانب وليد بخيت الشعلة (محمد موسى الضي) .