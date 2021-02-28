في تصعيد جديد اتحاد جماهير المريخ يهدد مدير الكرة بالنادي

الخرطوم : السوداني

هدد اتحاد جماهير المريخ مدير الكرة بالنادي انس نصر الدين بالطرد والإبعاد النهائي حال تواجده في تدريبات الفريق القادمة

وسجل وفد من اتحاد جماهير المريخ زيارة لمقر اقامة الفريق بفندق روانيا والتقوا بمسؤول التحليل والاحصاء ايمن اليماني الى جانب طبيب الفريق د محمد كمال في حضور اللاعبين محمد المصطفى واحمد ادم وتم التاكيد على الخطوات التصعيدية لاتحاد الجماهير تجاه مدير الكرة الحالي

واوضح وفد اتحاد الجماهير ان موقفهم تجاه مدير الكرة واضح وهو ضرورة ابعاده من المشهد المريخي وفريق الكرة الاول بالنادي

كما طالبوا اللاعبين بعدم التعامل معه وشددوا بان ما يحدث لن يمر مرور الكرام وسيكون لهم موقف حاسم حالما استمر مدير الكرة في عمله بالنادي

يشار ان اتحاد جماهير المريخ قام بطرد مدير الكرة بالنادي من مران الفريق الاسبوع الماضي كما حاولت بعض الجماهير الاعتداء عليه خلال المباراة الماضية امام الاهلي الخرطوم.

وطالب عدد من العقلاء داخل الوسط المريخي مدير الكرة انس نصر الدين بتقديم استقالته حفاظا على استقرار فريق الكرة وتقديما للمصلحة العامة خاصة وان النادي مقبل على مباريات مهمة في البطولة الافريقية وعلى راسها المباراة المرتقبة امام سيمبا التنزاني.

وبحسب مصدر موثوق فان هناك انقساما داخل مجلس سوداكال بشان مدير الكرة وهناك بعض الشخصيات التي طالبت سوداكال بابعاده خلال الوقت الحالي وتعيين شخص اخر خليفة له حتى تهدأ الاوضاع داخل اروقة الفريق والاجواء المحيطة به.