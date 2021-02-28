مجموعة مجهولة اقتحمته اشتباكات داخل المكتب التنفيذي للاحمر وتهديدات

الخرطوم : السوداني

تواصلت الاحداث الساخنة داخل المريخ، حيث اقتحمت مجموعة مجهولة المكتب التنفيذي للنادي بالخرطوم (2) عصر امس مؤكدة انها تابعة لرئيس النادي ادم عبد الله وطالبت المجموعة الحاضرين من اتحاد الجماهير بمغادرة المكتب واكدت بان الاجراءات التي يتم القيام بها غير سليمة وانها لن تدعها تمر مرور الكرام وهو الحديث الذي استنكره الحاضرون وبادروا بالتاكيد على سلامة موقفهم خاصة وانهم اعضاء في النادي كما طالبوا المجموعة المقتحمة بابراز ما يؤكد انتماءهم الى المريخ وهي الخطوة التي لم تجد ردا شفافا من قبل المجموعة والتي وضح تماما بانها لا علاقة لها بكرة القدم حيث اكد اعضاؤها بانهم قادمون لمؤازرة رئيس النادي سوداكال والوقوف الى جانبه غض النظر عن الاسباب الاخرى.