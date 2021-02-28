رغما عن تاكيد استمراريته مفاجاة : سوداكال يفاوض عدد من المدربين لخلافة النابي

الخرطوم : السوداني

دخل رئيس نادي المريخ ادم عبد الله سوداكال في مفاوضات مع عدد من الاسماء لخلافة مدرب الفريق الحالي نصر الدين النابي

وقال مصدر داخل مجلس سوداكال ل(السوداني) ان اقالة النابي واردة في اي وقت مشيرا الى ان نتيجة المباراة القادمة امام سيمبا التنزاني ستحدد مدى استمرارية المدرب التونسي على راس الجهاز الفني خلال الفترة القادمة

يذكر ان سوداكال اتخذ عدة قرارات مؤخرا ابرزها تلك المتعلقة بعودة المعد البدني الالماني موير الى جانب مدرب الحراس التونسي الفطناسي بالاضافة الى التعاقد مع اخصائي علاج طبيعي مصري.

يشار الى ان المصدر اكد ان القرارات التي اتخذت تمت بالتنسيق مع النابي وقد رحب الاخير بمقدم المعد الالماني موير خاصة في ظل شكاوى اللاعبين من تدهور اللياقة البدنية الخاصة بهم نتيجة عدم الاهتمام بها خلال الفترات الماضية.