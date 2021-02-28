مُفاجآت في قرار سوداكال.. الألماني موير معداً بدنياً ومديراً للكرة بالمريخ

الخرطوم: السوداني

النابي يتحفظ ويوافق.. أنس يتحوّل لمنصب إداري وجدو مسؤولاً مالياً

حصلت (السوداني) على كواليس القرارات الأخيرة التي أقدم عليها رئيس المريخ آدم سوداكال بشأن فريق الكرة بالنادي.

ووفقاً لما تحصلت عليه الصحيفة، فإن قرارات سوداكال الأخيرة حوت العديد من المفاجآت، كان أبرزها قرار عودة المعد البدني الألماني توماس موير من جديد بعد الشكاوى التي دفع بها عدد من لاعبي الفريق عن انخفاض معدل اللياقة البدنية لديهم نتيجة عدم التركيز عليها خلال الفترة الماضية.

ولا تكمن المفاجأة في عودة موير الى وظيفته القديمة وحسب، بل ان الرجل في طريقه لشغل وظيفة جديدة وهي منصب مدير الكرة خلال الفترة القادمة.

ورفض سوداكال، التفريط في خدمات مدير الكرة الحالي أنس نصر الدين الذي سيغادر لشغل وظيفة إداري ومعاون لمدير الكرة الألماني موير.

كما ستكون الشخصية المقربة من سوداكال (جدو) مسؤولاً عن ملف الترتيبات المالية داخل الفريق بشكل رسمي.

ورغماً عن عدم تعليق المدرب التونسي النابي، على القرارات الجديدة، إلا أن المعلومات بطرف الصحيفة تشير إلى أن النابي أبدى موافقة على عودة توماس موير من جديد لمنصب مدرب اللياقة بالرغم من أنه كان يعتقد بحسب مُقرّبين أن القرار الأفضل هو التعاقد مع معد بدني تونسي متخصص رشحه خلال وقت سابق على أن يتم التعاقد مع الألماني موير كمتخصص في تأهيل وعودة اللاعبين المصابين باعتباره يملك خبرة كبيرة في هذا الجانب .

وتسببت خطوة سوداكال المتعلقة بتوقيع العقد مع الألماني موير في إغلاق الباب أمام التعاقد مع المعد البدني التونسي المرشح من قبل المدرب النابي.

يُشار إلى أن المدير الفني للفريق تحفظ كذلك على خطوة سوداكال المتعلقة بإسناد مهام مدير الكرة الى المعد البدني الألماني موير خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن رئيس المريخ الحالي شرع في إجراء اتصالات فعلية مع بعض المدربين خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي مثل علامة استفهامات كبيرة خاصة في ظل ارتباط النادي بعقد مع المدرب التونسي نصر الدين النابي، بيد أن مقربين فسّروا الخطوة بأنها تمهيدٌ لإجراء تغييرات بالجهاز الفني حالما حدثت أي نتيجة محبطة في المباراة القادمة أمام سيمبا التنزاني.