إبراهومة يضع استراتيجية متكاملة للنهوض بتوتي

وضع مدرب فريق توتي الخرطومي الجديد الكابتن ابراهيم حسين ابراهومة استراتيجية متكاملة للنهوض بالفريق خلال الاستحقاقات المتبقية بالموسم الجاري

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة فان ابراهومة سلم ادارة توتي، تقريرا فنيا متكاملا عن وضعية الفريق والاحتياجات والاسماء التي ينبغي السعي من اجل ضمها خلال فترة التسجيلات القادمة كما حوى التقرير ابرز نقاط القوة والضعف

وحث ابراهومة ادارة توتي على السعي من اجل انزال التقرير الفني الى ارض الواقع مبديا ثقته الكاملة في ادارة النادي وعزمها على تنفيذ ما ورد في التقرير من اجل قيادة توتي الى مراكز متقدمة فيما تبقي من استحقاقات خلال الموسم الجاري.