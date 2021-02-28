بلوزداد الجزائري يواجه صن داونز الجنوب إفريقي

يخوض فريق شباب بلوزداد الجزائري مباراة مهمة ضمن مجموعة الهلال هي تلك التي ستجمعه بفريق صن داونز الجنوب إفريقي لحساب مباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وستلعب المباراة في تنزانيا وهي مواجهة تهم الهلال كونها في مجموعته الافريقيه، حيث فاز صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الأولى على الهلال بهدفين نظيفين بينما انتزع شباب بلوزداد الجزائري تعادل مهم من ملعب مازيمبي الكنغولي.

يجدر ذكره ان الهلال سيلعب في الجولة القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بينما سيرحل صن داونز الجنوب إفريقي لمواجهة مازيمبي الكنغولي في مباراة مثيرة.