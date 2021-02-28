نجم سيمبا على رادار الأهلي وبلوزداد

دخل اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني، نجم سيمبا التنزاني، دائرة اهتمامات النادي الأهلي المصري، للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وكشف تقرير تنزاني على لسان مصدر مسؤول داخل سيمبا، أن اللاعب الموزمبيقي نال اهتمام مسئولي الأهلي المصري، بعد تألقه في لقاء الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، خاصة أنه صاحب هدف فوز فريقه.

وأضاف “الأهلي ليس الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامه بضم ميكيسوني، بل يهتم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي”.

وأكد أن سيمبا لن يتنازل عن اللاعب بأقل من مليون دولار، موضحًا أن سيمبا لن يقف في طريق مستقبل اللاعب، حال حصوله على عرض مناسب ماليًا.