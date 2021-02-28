الوداد يواجه كايزر تشيفز بدون جمهور

تصدى اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم، لكل الأخبار التي راجت بشأن اعتماد حضور نسبة من الجمهور لمواجهة الوداد المغربي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتقرر إقامة مواجهة الوداد أمام كايزر تشيفز، اليوم الأحد، في بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس في واجادوجو، عن الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم على موقعه خطاب أعلن من خلاله أن هذه المواجهة من دون جمهور، مع فرض بروتوكول وقائي صارم قبل وبعد المباراة.

ويحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر حورويا كوناكري الغيني بـ4 نقاط، ويأتي كايزر تشيفز ثالثا بنقطة واحدة، وبيترو أتلتيكو الأنجولي في المركز الأخير دون نقاط.