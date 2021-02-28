إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية الخميس القادم

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إكتمال الترتيبات والأعمال الفنية لإعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية العام 2020م – 2021م, وأن نتيجة القبول سيتم إعلانها يوم الخميس المقبل الموافق 4 مارس 2021م الساعة الواحدة بعد الظهر بمخاطبة وتشريف بروفيسور انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبروفيسور سامي شريف وكيل الوزارة، و بحضور مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات ومدير الإدارة العامة لمركز المعلومات والشبكات بالوزارة.

وأكد بروفيسور سامي شريف وكيل وزارة التعليم العالى، وفق (سونا) بأن إعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة سيتم عبر المؤتمر الصحفي يتناول توضيح البيانات التفصيلية عن نسب القبول للجامعات والكليات السودانية ونسب التحصيل والخطة التي إعتمدتها الوزارة في التقديم الإلكتروني للقبول، مبينا بأن المؤتمر الصحفي سيكون بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشارع البلدية بالخرطوم، وسوف تدعي له كافة الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.

وأشار إلى أن عملية التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي للدور الأول وصلت النسبة العامة للطلاب الذين أكملوا عملية التقديم بها 113% لعدد 159.259 طالبا َوطالبة مقارنة بالمتوقع من الناجحين والبالغ عددهم 270.895، موضحا بأن فترة التقديم لمؤسسات التعليم العالي شهدت إقبالاً ملحوظاً من قِبل الطلاب الذين أكملوا إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وأوضح أنه قد تم توفير كل مطلوبات التقديم بالموقع الإلكتروني والتي شملت الدليل الإلكتروني وطريقة التقديم والإجابة على كافة تساؤلات الطلاب وأسرهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي وعبر الرقم 2511 على مدار 24 ساعة طيلة فترة التقديم الأمر الذي ساعد كثيراً في انسياب عملية التقديم دون عقبات تُذكر.