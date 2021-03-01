زراعة(2) الف فدان فقط من أصل 70 الف فدان ب شتوية الرهد

الخرطوم : رحاب فريني

كشف رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الرهد حمد النيل محمد عن زراعة مساحة حوالي 2 الف فدان فقط من جملة المساحة المستهدفة للعروة الشتوية البالغة 70 الف فدان، موضحا أن السبب في عدم زراعة المساحة المستهدفة عدم توفير مدخلات الإنتاج في وقتها إضافة إلى عدم توفر الري الكافي لري المساحة المستهدفة.

ونفى لـ(السوداني) وجود مساحات كبيرة تتطلب التحضير للحصاد، كاشفا عن قرار ادارة الري باغلاق القنوات الزراعية لصيانة منشآت الري و(سايفون) الدندر داخل المشروع خلال هذا الشهر، داعيا الى تخزين مياه الشرب داخل البحيرات في القرى حتى لا تتأثر بشح مياه الري خلال فترة الصيانة.

وعن مشاكل الري بمشروع الرهد أكد حمدالنيل عن انعقاد ورشة بدار المزارع أوصت بالتزام ادارتي الري والمشروع بإزالة الضبابية في المشاكل التي تصاحب الري خلال الموسم والتي تتمثل في الاتهامات المتبادلة مابين الإدارة والري بعدم الايفاء بري المساحات المستهدفة واتهام الثانية بأن الإدارة لم تلتزم لزراعة المساحة التي يسمح بها الري إضافة إلي احتجاج إدارة الري بأن المساحات التي زرعت قمح في نهاية المشروع و صعوبة وصول مياه الري الى تلك المساحات .