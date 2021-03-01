توقعات بإرتفاع عائد وارد الماشية لأكثر من (500) مليون ريال سعودي

بارا :ابتهاج متوكل

توقعت مجموعة(خواطر الخيرات) السعودية،ارتفاع حجم تعاملات استيراد الماشية السودانية لاكثر من ٥٠٠ مليون ريال سعودي سنويا، عقب افتتاح محجر بشير عشي الدولي الصادرات.

ووصف ممثل مجلس ادارة المجموعة طارق رأفت، المحجر ب(صرح عملاق) أنجز وفق المواصفات العالمية لتحجير الماشية الحية، ودعا المصدرين السودانيين للمضي في (نفس نهج بشير عشي)، وقال ان اي مصدر سوداني يؤدي عمل الصادر بطريقة متكاملة، سيكون حقق اضافة لعمله ولقطاع صادر الماشية ثم لبلاده.

وقال طارق، لـ(السوداني) ان الصادر السوداني واجه تحديات كبرى في امر التحجير، لانه (كان لايأتي) بالمواصفات المطلوبة، ومعلوم ان اي دولة من بينها السعودية لديها مواصفات واشتراطات صحية ملزمة لاستيراد الماشية الحية وتوقع طارق، ان يعالج قيام المحجر السلبيات الماضية في عمليات التحجير ، وتفاديها مستقبلا، ما يكون له أثر إيجابي في تنمية حجم الصادرات السودانية، وقال ان حجم التعامل في إستيراد الماشية سيرتفع عقب افتتاح المحجر من قبل مؤسسة “بشير عشي” من ٢٥٠ الى ٥٠٠ مليون ريال سعودي سنويا، واضاف: مشروع المحجر كبير ومتكامل قائم على مساحة ١٠٠ فدان ، مخصص منها مساحات مقدرة للرعي الطبيعي، وهذا يدل على اتباع أحدث وأفضل المعايير الدولية المطلوبة، مشيرا الى امكانية التوسع وزيادة حجم التعاون مع الجانب السوداني من الصادر الحي، نحو الاستثمار في المسالخ والتحول لإستيراد (الذبيح واللحوم المبردة)