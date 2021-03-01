إفتتاح مشروع دواجن البيضة الذهبية بالنيل الأبيض

القطينة : ابتهاج متوكل

افتتح امس، بولاية النيل الأبيض مشروع (البيضة الذهبية) بانتاج ١٨٠ الف بيضة يوميا، وبلغت تكلفة المشروع نحو ٤ ملايين دولار

واكد والي الولاية اسماعيل وراق، الشروع في اصدار قانون محفز للاستثمار يتوافق مع القانون الاتحادي ، وجاهزية الخارطة الاستثمارية

وقال ان الولاية تتمتع بثروة حيوانية تبلغ 20 مليون رأس وتسهم بنسبة 72% من انتاج السكر الا انه بسبب عدم الاستفادة منه في المشروعات التنموية واردف” نحن ولاية السكر لم نتذوق طعم السكر في المشروعات”، وتابع ” لا مرحباً باستثمار لا يعود بالنفع على مواطن الولاية بل نرحب باستثمار وفق اتفاقات معينة وشراكات ” ووعد بتقديم التسهيلات اللازمة، وانتقد مدير شركة زادنا العالمية عبد المحمود حماد حسين، الحديث الدائر حول الشركات التابعة للأجهزة النظامية

وقال في افتتاح مشروع دواجن البيضة الذهبية، ان هنالك تغبيش وحديث يدور حول الشركات التابعة للأجهزة النظامية، واعتبره عار من الصحه” واكد التزام هذه الشركات بكل شروط العمل، ودفع الضرائب والرسوم منوها الى اطلاق مشروع زادي١ بشراكة مع امريكا في الري المحوري

. واعلن حماد، عن افتتاح اكبر مشروع الأنسجة النباتية بشراكة مع دولة فرنسا في شهر مارس لانتاج ١٤ مليون شتلة ، اضافة الى افتتاح مشاريع دواجن بارا لانتاج ١٨٠ الف بيضة.

واعلن مالك المشروع المستثمر د.عثمان عبدالعال الريس، عن بدء التشغيل الفعلي لمشروع (البيضة الذهبية)، بإدخال ٦٠ الف كتكوت لعملية الإنتاج بتنفيذه عبر شركة زادنا العالمية.