مخاطر تهدد حياة سكان مناطق الذهب بسبب استخدامات التعدين الاهلي

الخرطوم: السوداني

أفادت تقارير من مناطق التعدين عن مخاطر محدقة تهدد بعض سكان مناطق الذهب في ولاية نهر النيل، ومدينتي بورتسودان وعطبرة، جراء استخدام المواد الكيميائية السامة من قبل مجموعة من عمال مناجم تعدين الذهب الأهلي.

ودفع احد اعيان منطقة عطبرة بولاية نهر النيل برسالة عاجلة للمسؤولين خطورة استخدام المعدنين لمواد كيمائية خطيرة تودي بحياة الانسان والحيوان وقال إن عمال المناجم يعملون على إذابة الذهب بالسيانيد، ويتم استرداد الذهب من الخام باستخدام الكواشف، وتتم العملية الكيميائية بأكملها في براميل عادية وبعد بضع سنوات، يبدأ العمال المشاركون في هذه العملية في الإصابة بمرض خطير.

كما يتم التخلص من براميل السيانيد بإلقائها على الأرض، ويتم تصريف السيانيد والماء في التربة بدون مراعاة احتياطات السلامة والمتطلبات البيئية .وإذا وصل السم إلى النهر، يمكن أن يصاب الناس والماشية بالتسمم في مناطق واسعة.