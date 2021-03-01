اتحاد فن الغناء الشعبي يشكو تجاهل الحكومة

الخرطوم : سعيد عباس

قال الامين العام لإتحاد فن الغناء الشعبي القلع عبد الحفيظ ان الانظمة والحكومات السابقة والحالية ما تزال تتجاهلهم وتتجاهل فن الغناء الشعبي بصورة خاصة، وقال كل السفريات الخارجية والبعثات الفنية خارج البلاد اصبحت حكرا على اتحاد المهن الموسيقية فقط دون ذكر اتحاد فن الغناء الشعبي ، وقال ان ذلك اثر عليهم تأثيرا معنويا كبيرا، وقال من المؤسف ان يحدث ذلك ونحن في زمن الحرية والعدالة واضاف القلع بأن الغناء الشعبي قدم اروع الاغاني الوطنية التي شكلت وجدان الشعب السوداني ولايزال شباب ذلك اليوم يجترونها عبر الحفلات الخاصة والمنتديات الثقافية واضاف بأن هناك عدداً من الاغاني الشعبية الوطنية لاتزال راسخة في وجدان الشعب السوداني حتى اليوم رغم انه قد مضى عليها اكثر من نصف قرن مثل (في الفؤاد ترعاهو العناية) ليوسف مصطفى التنى و(الفينا مشهودة) لأبوقطاطي و(يارجال الحدود دافعوا عن وطن الجدود) لعبد الرحمن الريح و(جدودنا زمان وصونا على الوطن) لموسى حسن.