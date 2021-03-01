ضمن مواجهات دورينا المريخ يتطلع لمواصلة الانتصارات أمام هلال الساحل اليوم

الخرطوم : السوداني

يواصل المريخ الظهور في بطولة الدوري الممتاز حيث ينازل بملعب الهلال عصر اليوم ضيفه هلال الساحل في مباراة يدخلها الاحمر بهدف واحد وهو تحقيق الانتصار ونيل النقاط الثلاث.

ويسعى الاحمر خلال مباراة اليوم تحت قيادة مدربه التونسي النابي الى الاستمرار في النتائج الايجابية التي بدأت خلال المباراة الماضية امام الاهلي الخرطوم والتي كسبها المريخ بهدفين نظيفين.

ويتطلع النابي الى قيادة الاحمر لفوز مهم على هلال بورتسودان اليوم قبل المواجهة الافريقية المرتقبة امام سيمبا التنزاني بأم درمان في ثالث جولات الفريق بدور المجموعات بالبطولة الافريقية.

وينتظر أن يقود المريخ في مباراة اليوم الحارس منجد النيل الى جانب بقية اللاعبين وابرزهم القائد امير كمال وعبد الرحمن كرنقو وضياء الدين محجوب الى جانب المدافع النيجيري اديلي الذي سيواصل الظهور بعد المستويات الفنية المتميزة التي قدمها خلال المباراة الماضية امام الفرسان بالاضافة الى بقية اللاعبين