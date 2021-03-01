هلال الأبيض يتأهب لتوتي بفرع الرياضة

عقد فريق الكرة بنادي الهلال الابيض حصة تدريبية ساخنة صباح الاحد على ملعب فرع الرياضة العسكري وذلك تأهبا لمنازلة فريق توتي الخرطوم مساء يوم غد بملعب استاد الخرطوم الدولي عند الساعة السابعة الا ربعا مساء، واخضع المعد البدني للفريق الدكتور مصطفى كرم الله اللاعبين لتدريبات رفع معدل المخزون البدني بينما اخضع مدرب الحراس عبد الحفيظ عبد الباسط حماه العرين لتدريبات رشاقة وقوة. وشدد المدير الفني الجنرال صلاح محمد آدم على اللاعبين تنفيذ الموجهات الفنية والخططية بدقة وقوة وروح قتالية عالية من أجل الظفر بنقاط الجولة ومن خلال المران ظهر لاعبو الفريق بلياقة بدنية جيدة وسط ندية وحماس كبيرين وذلك من اجل اقتحام توليفة الجنرال لمواجهة فريق توتي عشية الثلاثاء ويختتم الفريق تحضيراته عصر الاثنين بملعب فرع الرياضة العسكري بمران مدته خمسون دقيقة لوضع آخر اللمسات الفنية قبل مواجهة توتي الخرطوم.