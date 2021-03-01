مجموعة الهلال في الأبطال تبوح بأسرارها مبكراً

الخرطوم: السوداني

كانت التوقعات تشير إلى حسم أمر التأهل في المجموعة الحديدية بالابطال في الجولة الأخيرة، وخلافا لما كان متوقع في المجموعة التي تضم مازيمبي والهلال وصن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، بدأت الصورة بخصوص امر التأهل من هذه المجموعة تضح منذ وقت مبكر وتحديدا منذ الجولة الثانية، فلقد أثبت صن داونز الجنوب إفريقي انه رقم صعب في هذه المجموعة بعد أن وصل للنقطة السادسة بعد فوزه أمس على شباب بلوزداد الجزائري5/1 متقدما على أقرب منافس له في الترتيب فريق مازيمبي الكنغولي بأربع نقاط كاملة، بينما تساوى الهلال وشباب بلوزداد الجزائري عند نقطة في المركزين الثالث والرابع، وباتت مهمة الثلاثي صعبة للتنافس فيما بينهم لخطف ورقة التأهل الثانية بعد أن بات صن داونز الأقرب التأهل كمتصدر للترتيب من هذه المجموعة.

ويخوض بطل جنوب افريقيا مواجهتين في غاية الأهمية أمام مازيمبي الكنغولي بكل من بريتوريا ولوممباشي وستحدد نتيجة مواجهتيه امر تأهله دون انتظار لما ستسفر عنه مواجهات الجولتين الخامسة والسادسة، بينما سيلعب الهلال خلال شهر مارس الحالي أمام شباب بلوزداد الجزائري مباراتين في غاية الأهمية، ستحددان بشكل كبير مسار التأهل عن هذه المجموعة التي بات واضحا ان صن داونز الجنوب إفريقي افضل فريق بها بلغة الأرقام والنتائج.